CHIAMPO – Con l’auto nel torrente, grave 44enne

Un grave incidente è avvenuto oggi pomeriggio verso le 17.30 a Chiampo, in zona Arso, vicino al cosiddetto Ponte dei Socolari che va verso San Pietro Mussolino. Un uomo di 44 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, uscendo di strada e finendo poi nel torrente. L’uomo, portato in ospedale ad Arzignano in codice rosso, è rimasto intrappolato ed è stato necessario l’intervento dei pompieri con la gru per liberarlo.