Chiamano la Polizia: “Ci stanno filmando!”, ma vengono denunciati

Hanno chiamato la Polizia di Stato riferendo di essere ripresi dallo smartphone di un addetto alle pulizie, ma sono stati denunciati.

L’episodio è successo la scorsa notte alle 4.20 alla stazione SVT di viale Milano a Vicenza. Un ragazzo marocchino di 25 anni residente in provincia di Verona, ha chiamato il 113 riferendo che, mentre stava dormendo in stazione disteso per terra, un addetto alle pulizie lo avrebbe filmato. La polizia ha subito inviato una pattuglia delle volanti sul posto e vi ha trovato due giovani frequentatori di Campo Marzo, noti utilizzatori di sostanze stupefacenti: il ragazzo marocchino di 25 anni (iniziali M.E.) in compagnia di una 19enne vicentina (iniziali S.P.).

Sotto accusa due addetti alle pulizie del Bangladesh residenti a Vicenza, senza precedenti e in possesso di documenti in regola. Secondo il racconto del ragazzo uno dei due (R.E., 45enne) l’avrebbe ripreso mentre dormiva. L’uomo si è subito dichiarato estraneo alla ricostruzione fatta dai due giovani sbandati e ha messo a disposizione della polizia il proprio telefono per farlo controllare.

Il 25enne motivava la chiamata alla polizia poiché non voleva essere ripreso e temeva che il filmato finisse su internet come già accaduto, sosteneva, nei giorni scorsi. Ha anche fatto riferimento alla preoccupazione che la madre lo vedesse e non voleva che filmati postati online lo rendessero ‘famoso’ come uno dei noti tossicodipendenti di Campo Marzo.

Non essendoci ragione per procedere nei confronti degli addetti alle pulizie, gli agenti hanno denunciato i due giovani. Colpiti da foglio di via obbligatorio da Vicenza, sono stati denunciati.