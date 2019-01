Cervelli in fuga: Francesca Borgo a casa per una sera

Prenderà il via venerdì 18 gennaio alle 20.45 al Ridotto del Teatro Comunale Città di Vicenza la nuova serie di Incontri di Storia dell’Arte a Teatro, Cervelli in fuga – A casa per una sera, (sezione curata da Guido Beltramini direttore del Palladio Museum) con l’atteso incontro della studiosa veneta Francesca Borgo dedicato a “L’origine delle cose: il disegno nel primo Rinascimento ”ed in particolare al ruolo del disegno nell’opera di Leonardo da Vinci, proprio nel cinquecentenario della morte dell’artista

Francesca Borgo, 34enne storica dell’arte veronese con laurea a Ca’ Foscari, master e dottorato alla Harvard University, è attualmente in forza come docente alla St. Andrews University di Edimburgo, una delle più blasonate università per la storia dell’arte, ed è considerata l’astro nascente degli studi su Leonardo da Vinci; contrariamente a quanto si pensa, infatti, resta molto da indagare sul genio leonardesco, anche grazie al ritrovamento relativamente recente dei Codici di Madrid (1965).

L’Incontro condotto da Francesca Borgo al Ridotto – per il quale restano ancora pochissimi biglietti – intende essere un’occasione per invitare il pubblico a guardare i disegni rinascimentali, soprattutto quelli di Leonardo, come un luogo “intimo” di incontro con l’autore: uno spazio, spesso ingiustamente trascurato, che testimonia come nessun altro il lavoro della mano e dell’occhio dell’artista. Mentre la pittura nasconde la propria genesi sotto strati di vernice, mostrando una superfice apparentemente senza storia, il disegno celebra invece le tracce della propria esecuzione permettendo ad ogni segno, riuscito e meno riuscito, di rimanere visibile. Queste linee registrano una attività e sono la cronaca di un processo che la giovane storica dell’arte cercherà di ricostruire insieme al pubblico, in un viaggio affascinante a partire dal “Fanciullo con disegno” di Giovan Francesco Caroto (una delle opere trafugate poi rientrate al Museo di Castelvecchio a Verona) per arrivare a narrare Leonardo attraverso i suoi disegni, ed in particolare “L’Uomo vitruviano”, la celebre rappresentazioni delle proporzioni perfette del corpo umano, conservata alle Gallerie dell’Accademia a Venezia. Guardare con occhi diversi il disegno, perché tutto inizia da lì, questa la lezione di Francesca Borgo.

La nuova rassegna dedicata alla Storia dell’Arte del TCVI; Cervelli in fuga – A casa per una sera, rappresenta un modo per far conoscere al pubblico i talenti italiani e veneti che da anni svolgono la loro attività in grandi musei o prestigiose istituzioni, pubbliche e private, britanniche e statunitensi. Come il grande talento del genio leonardesco si è rivelato con dovizia all’estero, al tema della forza intellettuale che emigra per affermarsi, è dedicata la rassegna che si compone di una serie di approfondimenti inediti della Storia dell’Arte, raccontati e interpretati in modo originale, pensati per gettare una luce diversa e trasversale rispetto alle letture tradizionali dei grandi artisti.

I prossimi appuntamenti in programma dei Cervelli in fuga – A casa per una sera sono altri tre, tutti in programma al Ridotto con inizio alle 20.45.

Martedì 26 febbraio sarà la volta di Xavier F. Salomon, Chief Curator alla leggendaria Frick Collection di New York, che parlerà de “Il George Washington di Antonio Canova, mentre giovedì 21 marzo toccherà a Davide Gasparotto, Senior Curator dei dipinti del Getty Museum di Los Angeles approfondire il tema “Il potere dell’invenzione: orafi e disegni nell’arte del Rinascimento”. La chiusura della serie sul ‘ritorno a casa per una sera’ degli specialisti italiani di storia dell’arte sarà affidata al curatore, Guido Beltramini che presenterà in anteprima al

pubblico del Comunale martedì 2 aprile il progetto della nuova mostra a cui sta lavorando, dal titolo “Rinascimento Privato”, un progetto dedicato alla vita privata dei grandi maestri del Rinascimento veneto.