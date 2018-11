Cerchi o offri lavoro? Domani incontri nei Centri per l’Impiego

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Pubblichiamo la locandina dell’iniziativa riguardane la giornata di RECRUITING al Centro Per l’Impiego di Vicenza prevista per domani dalle ore 9.00 alle 18.00, con l’obiettivo di offrire un’occasione di incontro tra imprese del territorio e lavoratori alla ricerca di occupazione. L’iniziativa è estesa a tutti i Centri per l’Impiego della Provincia.