Cerca auto su internet: gli fregano la caparra

Ancora un caso di truffa online ai danni un utente interessato ad un annuncio di vendita online. Vittima un cittadino di origine ivoriana residente a Vicenza che aveva visto un annuncio di vendita di una FIAT 16 sul portale Subito.it.

L’uomo, intenzionato a comprare l’automobile, aveva concordato la cifra di acquisto di 1900 euro.

E’ stato invitato dalla controparte, a versare 250 euro di caparra su una Postepay ricaricabile. Dopo un primo tentativo fallito, risultando la Postepay inesistente, si è fatto dare gli estremi di una seconda carta ed ha fatto il più classico degli errori: versare denaro ad uno sconosciuto per un bene visto solamente in foto. Dopo il pagamento il venditore si è reso irreperibile e l’ivoriano, prima di sporgere denuncia, ha deciso di verificare il luogo indicato come punto di vendita. Ha scoperto che corrispondeva ad un caseggiato abbandonato nel Comune di Sandrigo.