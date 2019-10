Cavalli fuggono dal ranch: puledro investito da un’auto

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Una fuga verso la libertà che si è trasformata in una quasi tragedia: qualche notte fa 3 cavalli di un ranch tra le colline di Creazzo e Vicenza, sono fuggiti. Nella fuga al buio, però, intorno alla mezzanotte, un puledrino di 4 mesi è stato investito da una Ford Fiesta alla cui guida si trovava un 31enne residente ad Altavilla. Nulla ha potuto fare l’uomo per evitare lo scontro. L’impatto ha provocato danni ingenti alla vettura, mentre il cavallino è stato scaraventato nel fosso vicino alla strada. Illesi gli altri due cavalli: per il puledrino, invece, le condizioni sono critiche.