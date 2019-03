Causa incidente, se ne va e poi torna: denunciato

E’ stato denunciato per fuga ed omissione di soccorso un 59enne originario dalla Serbia ma residente a Thiene che, verso le ore 19:30 di ieri, giovedì 14 marzo, ha causato un incidente in via Marconi a Thiene allontanandosi subito dopo senza curarsi delle condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte nello scontro. L’uomo M.O., a bordo di autovettura Renault, percorreva via Marconi di Thiene con direzione di marcia verso Vicenza. Giunto all’altezza della rotatoria in Località “Ponte di Ferro” ha tamponato il veicolo che lo precedeva. Nonostante l’urto violento, a seguito del quale il veicolo che aveva provocato l’incidente perdeva olio lubrificante dal motore, il conducente si è allontanato, senza accertarsi delle conseguenze per gli occupanti dell’auto tamponata e facendo perdere le sue tracce. I due occupanti dell’auto tamponata sono stati soccorsi da ambulanza del SUEM 118 e venivano trasportati con lesioni lievi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Santorso.

Sul posto è intervenuta, per il rilievo del sinistro stradale e per la regolazione del traffico, una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino la cui attenzione, durante le operazioni di rilievo tecnico, veniva attirata dal conducente dell’auto tamponata che indicava agli agenti la presenza, nelle adiacenze dell’area del sinistro, di una persona indicata con assoluta certezza come la persona che qualche decina di minuti prima aveva causato l’incidente per poi allontanarsi.

Il soggetto è stato prontamente avvicinato e lo stesso confermava di aver causato l’incidente ed ha spiegato agli agenti che si era allontanato perché il suo veicolo perdeva olio e quindi aveva deciso di portarla a casa. Lo stesso ha accompagnato gli agenti alla propria abitazione dove era stata parcheggiata l’auto che presentava inequivocabili danni riconducibili all’incidente stradale verificatosi poco prima.

Il responsabile del sinistro, che circolava peraltro con patente di guida revocata, oltre alle sanzioni amministrative per la violazione a norma di comportamento del Codice della Strada commessa, verrà deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di fuga ed omissione di soccorso.