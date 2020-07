Camper fuori strada: i pompieri mettono in sicurezza la bombola gpl (FOTO)

La notte scorsa, poco prima di mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Saviabona a Vicenza per l’odore di gas proveniente da un camper finito fuori strada dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto illeso. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza la bombola di GPL e il mezzo stabilizzandolo con dei pali telescopici. Successivamente il camper è stato recuperato con l’autogrù e rimesso in carreggiata per essere portato via dal soccorso stradale. La polizia locale ha eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.