Camion carico di bottiglie di vetro si ribalta: traffico in tilt

Traffico in tilt all’alba e nella mattinata sul cavalcavia di strada Bertesina e vie afferenti per il ribaltamento di un camion carico di bottiglie di vetro. L’incidente, avvenuto alle 3 di notte, non ha causato feriti, ma le operazioni di sgombero e messa in sicurezza sono durate molte ore con pesanti conseguenze sul traffico in tutta la zona Est della città. Il cavalcavia è stato chiuso. Le operazioni di sgombero dei cocci è iniziata in mattinata. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Vicenza