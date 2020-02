Camion carico di bare finisce nel fosso

Un camion si è rovesciato ieri, uscendo di strada nel padovano a Cadoneghe, in via Roma, con il suo carico, tanto che si sono rese necessarie due gru: era pieno di bare, e il pesante carico ha reso vani i primi tentativi messi in atto dai vigili del fuoco. Il camion, come riporta Il Mattino di Padova, stava viaggiando ieri intorno alle 13 in direzione di Campodarsego: l’autista ha perso il controllo del mezzo, finendo la propria corsa dentro in un fossato. Fortunatamente illeso l’autista.