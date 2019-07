Calvino e “Gli uomini sorridono alle stelle” per i Salotti Urbani di Vicenza

Prosegue la rassegna curata da Theama con il sostegno di AIM gruppo nell’ambito de L’Estate a Vicenza 2019, in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Culturali del Comune di Vicenza

Salotti Urbani: giovedì 25 luglio un concerto/spettacolo

con musica originale per arpa e marimba

ispirata alle “Cosmicomiche” di Italo Calvino

La rassegna “Salotti Urbani” prosegue giovedì 25 luglio alle 21, nel cortile del palladiano Palazzo Iseppo da Porto a Vicenza, con “Gli uomini sorridono alle stelle – Viaggio nelle ‘Cosmicomiche’ di Italo Calvino”. Lo spettacolo, che nasce da un’idea dell’associazione Nova Symphonia Patavina, si muove fra testi del celebre scrittore piemontese e brani ad essi ispirati del compositore padovano Fabrizio Castania, e vedrà sul palcoscenico le giovani musiciste Benedetta Colasanto alla marimba e Giada Dal Cin all’arpa e gli attori di Theama Teatro Piergiorgio Piccoli, Aristide Genovese, Anna Zago e Daniele Berardi.

La raccolta delle “Cosmicomiche” comprende dodici racconti scritti tra il 1963 e il 1964, dedicati a temi assoluti quali il tempo, lo spazio e l’universo, elaborati secondo il registro genialmente stralunato di Calvino. Ad essi si è ispirato, per il suo concerto in dodici movimenti, Castania, direttore d’orchestra e autore sia di composizioni concertistiche che di colonne sonore per cinema, televisione e teatro.

Il cortile di Palazzo Iseppo da Porto in Contrà Porti, suggestivo spazio di quiete nel cuore della città, sarà il contesto ideale per nutrire l’immaginazione, per lasciar correre il pensiero al di fuori del tempo e dello spazio, viaggiando nell’universo accompagnati dalle pagine di uno dei maggiori scrittori del Novecento e dalle note di musiche originali e ispirate.

La rassegna “Salotti Urbani” è curata da Theama con il sostegno di AIM gruppo nell’ambito de L’Estate a Vicenza 2019, in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Culturali del Comune di Vicenza.

Biglietto intero 10 euro, ridotto under 12 a 8 euro. Per informazioni e prenotazioni 0444 322525 oppure info@theama.it. In caso di maltempo l’appuntamento si svolgerà al Teatro Spazio Bixio in via Mameli.