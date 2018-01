CALDOGNO – Nuova raccolta differenziata, prosegue la fase di “rodaggio”

Cambiare abitudini consolidate da diversi anni non è sempre facile e immediato. Ecco perché, nonostante le comunicazioni inviate ai cittadini, in particolare attraverso i calendari-vademecum e il notiziario comunale distribuiti gratuitamente a tutte le famiglie, a Caldogno nei primissimi giorni di raccolta differenziata con le nuove modalità entrate in funzione nel 2018 si sono registrati diversi “intoppi”: circa un decimo degli utenti, infatti, è incappato in qualche errore per quanto riguarda il giorno o le modalità di conferimento dei rifiuti. Per questo, l’assessore all’ecologia Paolo Meda ricorda sinteticamente cosa è cambiato: «I cittadini di Caldogno, Cresole e Rettorgole tengano come giorno da ricordare bene il martedì: a settimane alterne, infatti, proprio in questo giorno verranno raccolti una volta i sacchi con plastica e multimateriale, mentre al passaggio della settimana seguente sarà la volta del vetro. I rifiuti andranno dunque esposti a bordo strada dalle 19 della sera precedente, lunedì». Il giovedì, una volta ogni 15 giorni, ci sarà invece il passaggio per la carta. Per quanto riguarda plastica e multimateriale, inoltre, dal 2018 è diventato obbligatorio utilizzare gli appositi sacchetti a marchio Soraris, disponibili gratuitamente in Comune oppure a pagamento presso alcuni esercizi commerciali. «Per qualunque dubbio, la cosa più semplice è consultare il calendario con tutte le informazioni e i contatti utili che abbiamo fornito gratuitamente a tutte le famiglie», conclude l’assessore, fiducioso comunque che nel giro di poche settimane i cambiamenti possano essere recepiti e adottati da tutti: «Utilissimo a questo scopo anche il passaparola: se notiamo che un nostro vicino di casa non è al corrente delle nuove modalità di raccolta e continua a seguire le precedenti, aggiorniamolo al riguardo».