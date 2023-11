“Urlare non serve a nulla”, i consigli per l’educazione di Daniele Novara

Giovedì 16 novembre alle 20.30 presso il Teatro Gioia di Caldogno si terrà l’incontro organizzato dal Coordinamento Agenzie Educative sul tema “Urlare non serve a nulla”: il focus sarà la gestione dei conflitti con i propri figli e come guidarli al meglio nella crescita. L’evento gratuito sarà aperto a genitori, istituzioni, docenti ed allenatori e sarà tenuto dal dottor Daniele Novara, pedagogista, counselor e formatore, direttore del CPP (Centro Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti) e autore del best seller “Urlare non serve a nulla”, che fornirà risposte, indicazioni e soprattutto orientamenti pedagogici per una buona organizzazione educativa dei figli nelle varie età.

«Siamo orgogliosi di essere riusciti ad offrire a genitori, docenti e operatori con ruolo educativo questo importante momento di riflessione sul rapporto tra genitori e figli», commentano il sindaco Nicola Ferronato e l’assessore all’istruzione Rita Franco.