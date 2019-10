Cade in ferrata: grave 28enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Grave incidente in montagna ieri poco dopo le 14. Alcuni escursionisti alla Ferrata delle Anguane a San Pietro in Valdastico hanno visto un giovane precipitare per una cinquantina di metri ed hanno subito allertato il Soccorso Alpino e il 118.

Si tratta di A.B. 28enne di Cittadella (Padova) che è caduto alla base della parete. Sul sposto da subito tre soccorritori e poi l’eliambulanza da Trento. Il giovane ha diversi traumi ed è stato portato all’ospedale di Santa Chiara.