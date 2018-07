BUONGIORNO VICENZA: I nominati da Variati restano o se ne vanno?

Spoil system alla vicentina? E’ il prossimo appuntamento per Francesco Rucco. Ora che la squadra dei collaboratori del Sindaco è varata, il nuovo Consiglio Comunale è insediato, si sta lavorando su alcuni ruoli strategici come il Portavoce ed il Direttore Generale, quindi conferma o turn over dei ruoli dirigenziali nei vari settori.

La partita che rimane aperta è invece la rete di nomine fiduciarie del Sindaco che sono frutto delle scelte dell’Amministrazione Variati. E qui l’elenco è lungo, dalla governance di AIM, dove siede ancora Umberto Lago come amministratore unico, alle varie aziende collegate alla principale municipalizzata, al cda dell’IPAB, da VIACQUA alle Ipab minori, dalla Fiera, ora IEG, dove Variati ha confermato Matteo Marzotto ed inserito il suo assessore al Bilancio Michela Cavalieri ai Vicentini nel Mondo. Difficile riassumere in queste poche righe l’elenco di rappresentanze del comune di Vicenza in una selva di enti che, ad oggi, sono ancora in quota fiduciaria dell’ex sindaco. Ricordiamo anche che nel corso della campagna elettorale il sindaco del PD aveva dichiarato al Giornale di Vicenza che le nomine fatte da lui sarebbero state rimesse in discussione dopo il 10 giugno, ma non ci sono risultanze.

E qui si pone un tema non inusuale quando arriva un nuovo Sindaco, una nuova Amministrazione, specialmente se di segno opposto a quella che ha insediato le diverse squadre. Se ne facessimo una questione di forma, sarebbe appropriato che i nominati da Achille Variati si presentassero a Rucco con la disponibilità a lasciare, se ne facciamo una questione di sostanza è anche peggio perché chi viene nominato da Palazzo Trissino deve firmare l’adesione alle linee programmatiche del Sindaco che ne firma la nomina.

Nelle prossime settimane il Consiglio Comunale tornerà a riunirsi per l’approvazione proprio degli indirizzi politico programmatici e si presume che la delibera che verrà approvata dalla maggioranza avvierà una stagione di discontinuità con il passato, quindi delle due l’una, o i nominati da Variati aderiscono alle linee programmatiche di Rucco e approvate dalla sua maggioranza o si apre una contraddizione nel sistema periferico del Comune dove a Palazzo Trissino si va in una direzione e negli enti si continua ad andare nella strada tracciata da Variati.