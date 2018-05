Botta e risposta fra PD e LEGA: “Dibattito negato”… “No, devono partecipare tutti”

Botta e risposta fra i giovani PD e ‘il giovane’ della Lega Celebron sul presunto dibattito negato al Bar Castello, previsto per il 27 maggio. Pubblichiamo i due comunicati odierni sull’argomento. Il primo dei giovani PD che sostengono Otello Dalla Rosa e il secondo di Matteo Celebron, candidato della Lega a sostegno di Francesco Rucco.

“Nelle ultime 2 settimane come Giovani Democratici abbiamo cercato di organizzare un dibattito tra i candidati più giovani delle 2 maggiori coalizioni. Avevamo anche individuato una data, il 27 maggio, e un luogo, il Bar Castello.

Tutto era pronto e concordato, mancava solo la pubblicazione dell’evento. Il nostro obbiettivo era dare la possibilità ai giovani della città di farsi un’idea, ascoltando i loro coetanei che hanno deciso di mettersi in gioco.

Oggi, invece, è arrivata la notizia che i candidati a sostegno di Rucco non potranno partecipare, perché a parole del responsabile giovani della Lega, la segreteria cittadina ha negato loro la possibilità di confrontarsi. Per cui il dibattito non si farà e i giovani vicentini non avranno la possibilità di assistere ad un confronto di idee.

Rifiutare di portare avanti le proprie idee è un grande segno di debolezza.

Con gli slogan non si va lontano: questo dibattito voleva essere un’occasione per tutti i ragazzi di Vicenza di capire quali sono le idee in campo per la città e quali sono le differenze tra una parte e l’altra.

Peccato che ci sia chi scappa dal confronto e priva tutti di una bella opportunità di dibattito. Questo ci convince ancor di più dall’inadeguatezza dei loro candidati a governare la città, questo dimostra la debolezza delle loro idee e la scarsa preparazione.

Noi continueremo nelle prossime settimane a raccontarvi i nostri progetti per Vicenza, perché per noi la nostra città viene prima di tutto. Perché noi siamo convinti delle nostre idee e siamo ancor più convinti del nostro progetto per la città, i nostri colleghi hanno dimostrato di non essere né pronti né preparati ad amministrare la città e per questo evitano un confronto con noi e con la cittadinanza, preoccupati di mettere alla luce le loro incapacità”.

La risposta…

“Non ci siamo mai sottratti al confronto, anzi lo chiediamo da tempo”. Lo afferma Matteo Celebron, segretario Lega Vicenza e candidato alle prossime elezioni amministrative.

“Sono del tutto false le affermazioni riportate mezzo stampa dai Giovani del PD. Non abbiamo certo paura del confronto, anzi, siamo noi a chiedere sia fatto, coinvolgendo tutti i giovani delle forze politiche presenti nelle liste per le elezioni amministrative. Un dibattitto, perché sia utile alla collettività, deve coinvolgere tutte le forze politiche. Non può essere prerogativa di un solo partito decidere chi deve parlare e chi no”.

“Per questo confermiamo la nostra disponibilità, ad un confronto che abbia regole ben precise e che coinvolga i giovani di tutti i movimenti politici candidati alle prossime elezioni. Ho avuto modo di sentire Francesco Saoncella di Forza Italia – conclude Celebron – il quale mi ha confermato di non essere al corrente di alcun incontro organizzato in città”.

Arriva poi la controreplica dei Giovani PD

“Il segretario della Lega Matteo Celebron ci accusa di aver diffuso false affermazioni in merito al mancato dibattito tra giovani di diverse aree politiche della città. Probabilmente deve avere dei problemi di comunicazione con i Giovani Padani perché, dopo che avevamo condiviso la data e il luogo del dibattito, sono stati proprio i giovani della Lega a sottrarsi al confronto, adducendo come motivazione che “la segreteria cittadina della Lega reputava non più opportuno l’incontro visto che il clima della campagna elettorale negli ultimi giorni è diventato troppo caldo”.

Noi siamo e saremo sempre aperti al confronto, anche sabato stesso, tenendo fede agli impegni presi in precedenza e come da nostra natura democratica. E siamo assolutamente disponibili ad allargare il dibattito ad altre forze politiche.

L’unica cosa che non possiamo accettare è di essere definiti bugiardi da chi, prove alla mano, non sta dicendo la verità”