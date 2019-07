Bonus per famiglie in difficoltà, domande fino al 26 luglio

Da lunedì 1 luglio è possibile presentare domanda per ottenere il bonus famiglia, un supporto economico straordinario erogato, una tantum, ai nuclei familiari in difficoltà dalla Regione Veneto tramite il Comune di residenza.

Il sostegno è previsto per aiutare le famiglie monoparentali e con genitori separati o divorziati, con un numero di figli pari o superiore a quattro o con parti trigemellari e con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori.

Per presentare domanda è necessario essere residenti nella Regione Veneto e avere un Isee del nucleo familiare inferiore a 20 mila euro.

Le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati potranno ottenere un bonus di 1.000 euro, finalizzato a concorrere al pagamento del canone di locazione.

Per i nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori è previsto un contributo di 1.000 euro per ciascun figlio minore. Le famiglie con parti trigemellari avranno un sostegno economico pari a 900 euro per ciascun parto (i figli devono essere minori), mentre i nuclei con numero di figli pari o superiore a quattro potranno ottenere un bonus di 125 euro per ogni figlio minore.

I cittadini residenti a Vicenza potranno presentare domanda dall’1 al 26 luglio (entro le 12.30), utilizzando l’apposito modulo di adesione disponibile sul sito del Comune, a cui vanno allegati tutti i documenti richiesti, pena l’esclusione della richiesta.

La domanda potrà essere consegnata a mano all’ufficio Relazioni con il pubblico in piazza Biade, negli orari di apertura al pubblico (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; mercoledì dalle 10 alle 14; martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 18); inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it (in questo caso, pena esclusione, la domanda va allegata in formato pdf e deve riportare la firma del richiedente); oppure spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’ufficio protocollo del Comune di Vicenza in corso Palladio 98 (in questo caso, al fine della verifica del rispetto del termine, farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante).

Alla domanda, che va consegnata compilata in ogni sua parte, dovranno essere allegati: copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; copia del titolo di soggiorno valido ed efficace di ciascun componente nel nucleo familiare (per i cittadini extra UE); autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia; attestazione Isee in corso di validità; informativa sulla privacy ai sensi del GDPR 2016/679/UE; modulo comunicazione Iban per liquidazione contributo; altri documenti specifici indicati nel modulo di domanda.