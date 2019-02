E’ in corso da oggi pomeriggio un blitz delle forze dell’ordine a Campo Marzo. Lo siapprende dalla pagina Facebook del Sindaco Francesco Rucco, che pubblica alcune foto con la seguente dichiarazione: “Forze di Polizia in azione a Campo Marzo e nelle vie limitrofe. Noi continuiamo a lavorare per la nostra Città. Un grazie al Ministro Salvini, al Prefetto ed al Questore di Vicenza”.