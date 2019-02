Bimbo investito in Piazza Castello, Cicero: “Valutiamo interventi per maggior sicurezza”

“L’incidente di questa mattina, giovedì 21 febbraio, in piazza Castello che ha coinvolto un bambino investito da un bus, è una tragedia che mai vorrei dover commentare – ha dichiarato l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero –. Stiamo analizzando la dinamica dell’incidente in uno dei punti di maggior attraversamento pedonale del centro storico nonché snodo primario di tutte le linee del trasporto pubblico locale. E’ necessario capire cosa sia successo: con la polizia locale e i tecnici di Svt voglio comprendere bene la dinamica e valutare se sia necessario qualche intervento di messa in sicurezza in un punto dove, peraltro, non si sono mai verificati incidenti. A nome dell’amministrazione comunale esprimo piena vicinanza alla famiglia del bambino ma anche all’autista del mezzo su cui ora grava un peso enorme”.