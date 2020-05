‘Beccato’ da una fototrappola il giovane lupo dell’Alta Valchiampo

Il lupo dell’Alta Valchiampo è stato fotografato. Una fototrappola l’ha immortalato fra Crespadoro e Selva di Progno ieri mattina.

A pubblicare la foto su Facebook è Damiano Raniero di Chiampo ieri mattina, che ha posto il dispositivo ed è riuscito a fotografarlo.

Interpellato, il guardiacaccia Giancarlo Ferron conferma che si tratta di un lupo e ci scrive: “E’ probabilmente un soggetto in dispersione. Dopo aver abbandonato il branco di origine i giovani lupi cercano un territorio libero e un compagno o una compagna per ‘mettere su’ famiglia. In questa fase muoiono circa il 70% dei giovani lupi soprattutto per cause antropiche, investimenti o bracconaggio”.