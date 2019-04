BASSO VICENTINO – Non torna a casa: trovato morto a Baone

Un uomo residente ad Agugliaro è stato ritrovato senza vita stamattina in un casolare abbandonato di Baone, Comune del Padovano poco lontano da Agugliaro. Si tratta di Vittorino De Angeli, di 76 anni. Ieri i famigliari avevano lanciato l’allarme dopo che si era allontanato da casa a bordo della sua auto, una Fiat Panda, e non aveva fatto ritorno. A trovarlo i carabinieri. L’uomo era riverso a terra e sarebbe morto per cause naturali.