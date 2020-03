BASSO VICENTINO – Muore a distanza di giorni dal grave incidente

A 25 giorni dal gravissimo incidente è morto venerdì scorso al San Bortolo di Vicenza Franco Giacometti, il 68enne di Campiglia dei Berici che si ferì mentre stava fresando l’orto.

L’incidente lo scorso 3 febbraio in via Villabroggia a Campiglia. L’uomo stava utilizzando una motozappa e il mezzo gli sfuggì di mano. Nel tentativo di controllarlo una gamba venne risucchiata nelle lame del mezzo. Venne subito soccorso dalla figlia, medico, e venne portato a Vicenza con l’eliambulanza. La degenza in terapia intensiva non ha purtroppo portato a miglioramenti e Franco è spirato nel pomeriggio di venerdì. Oggi si terranno i funerali alle ore 15 nella chiesa di Campiglia e una messa verrà celebrata domenica alle ore 11.