BASSO VICENTINO – Incursione in un bar: furto di slot machine e cambiamonete

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

V

I Carabinieri della Stazione di Sossano stanno conducendo indagini in merito al furto verificatosi nella notte del 31 marzo 2019 presso il bar “Montorio” di Val Liona, ad opera di ignoti che, previa effrazione, si introducevano nel locale asportando una slot machine ed un cambia monete, per poi allontanarsi a bordo di un furgone Fiat Ducato, oggetto di furto nella medesima notte a Gambellara che, successivamente, veniva rinvenuto dai Carabinieri a poca distanza dal locale con all’interno la sola slot machine. Danno in corso di quantificazione.

Le indagini proseguono anche attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.