BARBARANO-MOSSANO: Il Bissaro rimesso in sicurezza

Lavori di ripresa frane allo scolo Bissaro a Barabarano-Mossano

Il presidente Silvio Parise: “intervento importante sotto il profilo della sicurezza idraulica”

San Bonifacio, 14 dicembre 2018. Sono stati recentemente portati a termine dei lavori di consolidamento degli argini dello scolo Bissaro, in territorio comunale di Barbarano-Mossano. “Gli interventi che abbiamo eseguito per la ricostruzione delle sponde cedute a seguito del normale effetto erosivo dell’acqua – commenta il presidente del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, Silvio Parise – erano divenuti urgenti, al fine di manutenere il buono stato lo scorso d’acqua di Barbarano-Mossano, prevalentemente con funzione di bonifica”.

Un’attività, quella di bonifica, che assume un ruolo importante nel territorio di competenza del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta ed appare fondamentale per le numerose attività agricole che insistono nelle diverse aree tra le province di Padova, Verona e Vicenza. L’agricoltura, d’altronde, è preponderante nell’economia del Nordest, pertanto l’efficienza dei corsi d’acqua è strategica per garantire l’attività delle molte imprese attive e, naturalmente, l’approvvigionamento ai cittadini di cibo fresco.

Nel caso specifico dello scolo Bissaro, sono stati attuati dei lavori di ripresa frane di un tratto, nella destra idraulica, in corrispondenza della Ditta Gabaldo, con circa 130 tonnellate di pietrame.

“Accanto alle attività legate alla sicurezza idraulica – conclude il presidente Parise – vi sono molteplici altri lavori che il Consorzio quotidianamente svolge attraverso il proprio personale che, come delle sentinelle, monitora i corsi d’acqua ed il loro stato di manutenzione. Tutto ciò, evidentemente, anche grazie ad un processo di formazione continua e ad attrezzature all’avanguardia”.