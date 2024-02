Vicenza: il Bacchiglione supera i 4 metri, chiudono alcune scuole, chiusi tutti i parchi cittadini, comparse paratie e posizionati sacchi di sabbia

ORE 12:00 –

Il Coc riunito al Comando della polizia locale da stanotte sta monitorando l’evolversi del maltempo.

Preoccupa, in particolare, il livello del Retrone. La polizia locale sta informando i cittadini di viale Fusinato con megafoni, con l’indicazione di spostare le automobili e gli altri beni dalle zone a rischio allagamenti, in particolare lungo il muro di sponda.

Il parco del Retrone, monitorato da una pattuglia fissa della polizia locale, viene chiuso al pubblico così come tutti gli altri parchi della città.

Sentita la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo 1 e il dirigente del settore Istruzione comunale, in via precauzionale vengono chiuse per oggi le scuole di sant’Agostino, cioè la primaria statale Arnaldi e la scuola dell’infanzia comunale Molino. Sulla base dell’evolversi della situazione sarà valutata e comunicata alle famiglie l’apertura di domani.

Le piogge persistenti di questa notte e questa mattina stanno inoltre provocando notevoli criticità alla rete dei fossati della zona est, malgrado la pulizia delle griglie che ieri era stata compiuta da Amcps e dal gruppo volontari della protezione civile. Ciò sta causando allagamenti che la polizia locale e il gruppo volontari di protezione civile stanno monitorando, in particolare in strada di Bertesina che viene per il momento chiusa dall’incrocio con viale della Scola alla rotatoria con via Aldo Moro, in strada di Setteca’, che potrebbe essere chiusa alla circolazione, e in strada Pelosa, dove è già stata posizionata e attivata una pompa.

Nelle zone previste dal piano comunale di emergenza sono stati posizionati in via preventiva i sacchi di sabbia che saranno resi disponibili ai cittadini in caso di necessità, in particolare in viale Fusinato, piazza Matteotti e contra’ Santi Apostoli.

Sono state già installate le paratie di ponte degli Angeli e verranno posizionati i panconi in viale Giuriolo.

In via precauzionale Viacqua sta attrezzando le due idrovore in viale dello Stadio e in via Leoni, in zona tribunale nuovo.

Il Coc rimane attivo in vista di ulteriori peggioramenti del meteo previsti nell’arco della giornata.

Aggiornamenti e ulteriori disposizioni per la cittadinanza saranno divulgate attraverso il sito e i social istituzionali, gli sms di allarme (per chi è iscritto) e i mezzi di comunicazione locali.

Il Bacchiglione dal tribunale nuovo:

ORE 11.20 – Il maltempo sferza anche la città di Vicenza: da ieri sera è stato attivato in Comune il COC, Centro Operativo Comunale, per monitorare la situazione. Ecco l’ultimo aggiornamento, con il fiume cittadino oltre i 3.50 metri presso la stazione di misurazione a Ponte degli Angeli