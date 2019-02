Avanza soldi da un amico: gli toglie le targhe dall’auto

Le volanti della Polizia di Stato di Vicenza sono intervenute ieri alle 14 all’Albergo Cittadino (struttura che ospita senzatetto) in viale San Lazzaro a Vicenza. A richiedere l’intervento una donna che frequenta nell’Albergo e che aveva notato, poco prima, un individuo intento a staccare le targhe da una Renault Clio di proprietà di un altro inquilino della struttura, un 60enne residente a Vicenza.

La donna gli aveva intimato di desistere ma l’individuo l’aveva minacciata, insultata e addirittura rincorsa, tanto da costringerla a riparare nell’albergo.

Ivi giunta, ha subito allertato il proprietario del veicolo e assieme hanno chiamato la polizia. Gli agenti hanno rintracciato in via Vasco De Gama, poco dopo, l’individuo che aveva staccato le targhe, un ‘ex amico’ della vittima del furto. Si tratta di P.C. 60enne residente in città

Aveva prelevato le targhe perché creditore nei confronti del proprietario. In più occasioni l’aveva aiutato in passato e gli aveva prestato soldi per acquistare la Renault Clio privata delle targhe. E’ stato denunciato per furto.