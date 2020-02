Auto si schianta contro un platano: muore una donna

Alle 17:50, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Chioggia lungo la provinciale in località Cantarana a Chioggia per un’auto finita contro un platano per poi finire fuoristrada nel terreno sotto il piano stradale: deceduta una donna. I vigili del fuoco arrivati da Piove di Sacco e da Cavarzere hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la conducente, purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte della donna conducente 38 enne. I carabinieri stanno eseguendo i rilievi per determinare le cause del sinsitro. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.