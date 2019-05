Auto sfonda vetrina di una pasticceria a Bassano, tragedia sfiorata

Alle 19.15 circa di ieri sera, i vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Firenze a Bassano del Grappa per un’auto finita in una pasticceria dopo aver sfondato la vetrina: nessuna persona è rimasta ferita. Una signora, del posto 79 enne, alla guida di una Lancia Musa ha sfondato la vetrina dopo non essere più riuscita a controllare il mezzo, che non ha più risposto ai comandi. Fortunatamente, la confetteria era già chiusa con nessuna persona all’interno, illesa anche la conducente. La pasticceria oltre lo sfondamento della vetrina ha riportato danni agli arredi e al bancone che ha fermato la corsa della vettura. I pompieri del locale distaccamento hanno messo in sicurezza il locale e l’auto, togliendo tutte le parti pericolanti. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dalla polizia locale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.