Auto fuori strada contro palo della luce e contatore del gas: 1 ferito

Alle 8 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Montecchio Precalcino per la fuoriuscita autonoma di un’auto, andata a impattare contro due pali della pubblica illuminazione e dei contatori del gas: ferito il conducente. I pompieri arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza il luogo, chiudendo le valvole a monte dei contatori, mentre l’autista 55 enne del posto della Kia Sportage finita nel prato, era assistito dal personale del suem 118 per essere portato in ospedale. Sul posto i tecnici della rete gas e del comune per il ripristino dei contatori e la rimozione dei pali della pubblica illuminazione andati divelti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.