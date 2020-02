Auto contro platano: autista ferito

Alle 12.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la provinciale in viale Vicenza a Bassano del Grappa per la fuoriuscita autonoma di un’auto andata a finire contro un platano per poi rovesciarsi: ferito il conducente. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto l’autista, rimasto incastrato all’interno della Fiat Panda 4X4. Il ferito, un 60 enne di Conco, è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem per poi essere trasferito in eliambulanza in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per determinare la causa dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.