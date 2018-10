ATTENZIONE – Lavori in A4 tra Vicenza e Montebello

In A4, per lavori di pavimentazione, si viaggerà su due corsie di marcia per circa due chilometri tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio (dal km 324+400 al km 322+000) in carreggiata Ovest (direzione Milano), dalle ore 20.00 di venerdì 2 novembre alle ore 6.00 di lunedì 5 novembre. Sempre per lavori di pavimentazione, si viaggerà su due corsie di marcia per circa tre chilometri, anche tra i caselli di Montebello e Vicenza Ovest, all’altezza di Montecchio (dal km 320+000 al km 321+900) in carreggiata Est (direzione Venezia), sempre dalle ore 20.00 di venerdì 2 novembre alle ore 6.00 di lunedì 5 novembre.