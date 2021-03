AstraZeneca: alle 15 ricomincia la somministrazione anche in Veneto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Dopo il via libera arrivato ieri dall’EMA, oggi alle 15 in tutta Italia sarà di nuovo possibile somministrare AstraZeneca. Se alcune regioni hanno deciso di aspettare a ripartire (Umbria e Marche, ad esempio), il Veneto invece non ha perso tempo: ieri Luciano Fior, direttore generale della Sanità Regionale, ha annunciato l’immediata ripresa nella somministrazione del vaccino di Oxford.

Sono più di 100’000 le dosi di AstraZeneca conservate nei refrigeratori delle USL venete, che da oggi pomeriggio dovranno ricominciare a lavorare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il primo, e più prossimo, è quello di aver somministrato la prima dose a tutti i soggetti a rischio e agli over ottanta entro la prima settimana di aprile. Tutti quelli che rifiuteranno il vaccino finiranno in fondo alla lista.