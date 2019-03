Assalto al Bancomat nella notte a Villaverla

Questa notte intorno alle 02.30 a Villaverla (Vi), in via Roma 34, ignoti, utilizzando una sostanza esplosiva, hanno fatto deflagrare lo sportello bancomat della “Banca Alto Vicentino”, asportando il denaro contenuto, per poi fuggire a bordo di una vettura Alfa Romeo di colore nero. Il valore del denaro è ancora in corso di quantificazione, mentre i danni provocati alla struttura sono comunque ingenti.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Thiene e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Vicenza.