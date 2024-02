Rapinato al Bancomat, fa arrestare la rapinatrice

Nella giornata di ieri è arrivata alla Centrale Operativa della Questura una richiesta di intervento da parte di un cittadino che riferiva che dopo essere stato spintonato e buttato per terra gli avevano portato via 50 euro appena ritirati dal bancomat dell’Istituto Bancario “Che Banca” e che subito dopo si erano allontanati. Senza perdersi d’animo il derubato li seguiva fino ad una abitazione, luogo da cui ha chiesto l’intervento della Polizia. Gli Agenti giunti sul posto, dopo avere ascoltato nuovamente il racconto del derubato che descriveva in maniera minuziosa i due autori del fatto, bussavano alla porta dell’appartamento indicato senza ricevere alcuna risposta malgrado si sentissero rumori provenire dall’interno. Solo dopo svariate insistenze, una donna apriva agli agenti con fare molto brusco e non collaborativo, ma poiché corrispondeva perfettamente alla descrizione, veniva condotta presso gli Uffici della Questura. Nel frattempo il derubato, anch’egli giunto presso gli Uffici della Questura per formalizzare la denuncia/querela, riconosceva la donna anche attraverso l’individuazione fotografica tra le varie effige contenute in un fascicolo predisposto da personale del locale Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica. Per tale motivo, la donna, identificata per A.T.E.K., 46enne cittadina equadoregna, dopo il fotosegnalamento e al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, veniva denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina.