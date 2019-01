ASIAGO – Altopiano, ora è emergenza incendi

Dal tardo pomeriggio i vigili del fuoco sono impegnati sull’altopiano di Asiago per degli incendi boschivi divampati nella zona di Forte Interrotto a Camporovere di Roana. Sul posto stanno operando quattro automezzi con personale dei distaccamenti di Schio e Asiago. L’incendio sta bruciando la parte del bosco in parte abbattuta dal forte vento alla fine del mese di ottobre. Altri focolai vedono impegnati i vigili del fuoco del nella zona di via Busa ad Asiago. Nelle zone interessate dalle fiamme non sono interessate abitazioni. Sono state richieste squadre antincendio boschivo della regione.

Foto d’archivio