ARZIGNANO/LONIGO – Luca e Alex, insieme anche nell’ultimo saluto

Saranno celebrati insieme i funerali dei due giovani ventunenni di Arzignano e Lonigo morti per avvelenamento da monossido in una casa per le vacanze di Ferrara di Monte Baldo. Luca Bortolaso, nato a Soave e residente a Lonigo e Alex Ferrari di Arzignano, erano uniti nella vita e così le loro famiglie, ieri pomeriggio, hanno chiesto alle rispettive parrocchie di poter celebrare un rito comune. E così sarà: il funerale sarà celebrato domani venerdì 5 gennaio alle 14,30 nella chiesa di Villaggio Giardino di Arzignano.