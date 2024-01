Usa nella morsa di neve e ghiaccio: 92 morti

Nella scorsa settimana, sono stati confermati 95 decessi legati alle avverse condizioni climatiche invernali, secondo quanto riportato da CBS News. Tale cifra rende ancor più drammatica l’ondata di freddo pericoloso che colpisce il paese.

Il Dipartimento della Salute del Tennessee ha confermato 25 decessi dovuti alle condizioni meteorologiche, mentre in Oregon almeno 16 persone sono decedute, inclusi tre adulti coinvolti in un incidente automobilistico causato dalla caduta di un albero sulla loro vettura. Un bambino nel veicolo è fortunatamente sopravvissuto.

Ulteriori decessi sono stati segnalati in stati come Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York e New Jersey, con alcune indagini ancora in corso per confermare il legame con le condizioni meteorologiche. Gli avvisi sulle strade ghiacciate sono stati diffusi in diversi stati, come nel Kentucky, dove cinque decessi sono sotto inchiesta, e nell’Illinois, dove quattro morti sono stati parzialmente causati da un incidente stradale.

Il clima pericoloso ha persistito su tutto il territorio nazionale durante il fine settimana, con temperature eccezionalmente basse e avvertenze di gelo che si estendono fino al nord della Florida. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, si prevedono condizioni di guida pericolose in diverse zone del Paese, con pioggia gelata prevista nelle pianure meridionali, nella valle centrale del Mississippi e nella valle dell’Ohio.

Gli esperti raccomandano di indossare strati di abbigliamento quando si esce, di usare cautela con dispositivi come stufe elettriche e di monitorare attentamente i sintomi di condizioni gravi come l’ipotermia.

Sulla costa occidentale, l’Oregon rimane in stato di emergenza a causa di tempeste di ghiaccio mortali che hanno causato interruzioni di corrente per oltre 45.000 clienti. Interruzioni simili sono state riportate anche in Pennsylvania, California, New Mexico e Indiana. Si prevede che le condizioni di neve e ghiaccio perdureranno fino all’inizio della prossima settimana.

I meteorologi prevedono che, entro metà settimana, un trend di riscaldamento porterà a un progressivo disgelo. Tuttavia, l’aria calda combinata con la pioggia potrebbe aumentare il rischio di inondazioni nel Midwest e nel Nordest, secondo le previsioni di The Weather Channel.