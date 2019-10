ARZIGNANO – Violento scontro: donna ferita e traffico in tilt

Grave incidente stamane poco prima delle 10 sulla strada provinciale delle Tezze ad Arzignano in località Costo. Una Fiat Punto condotta da L.V., donna di 36 anni residente a Trissino, per cause in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta di marcia dalla quale proveniva un autocarro Mercedes diproprietà di una ditta di Arzignano, condotto da L.B.., uomo di 69 anni residente ad Arzignano. Violentissimo l’impatto e i mezzi hanno occupato entrambe le corsie di marcia. La donna è stata condotta in serie condizioni all’ospedale di Arzignano.

Sul posto due pattuglie della Polizia Locale di Arzignano e il Suem 118

La strada per Trissino è rimasta chiusa per almeno un’ora e mezza (ora libera) con gravi disagi alla circolazione