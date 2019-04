ARZIGNANO – Scontro auto scooter: ferito seriamente ragazzo

(in aggiornamento)

Grave incidente ieri nel tardo pomeriggio ad Arzignano. Alle 18 circa un’automobile ed uno scooter si sono scontrati all’incrocio fra via Giuriolo con via Crocetta.

L’auto, una Chevrolet, alla cui guida vi era M.Z., donna 72enne di Arzignano, residente in zona, è uscita da via Crocetta non avvedendosi che stava sopravvenendo uno scooter a bordo del quale vi era un 19enne, anch’egli di Arzignano, N.D.M.

A causa dell’impatto lo scooter è rimasto letteralmente incastrato all’interno del veicolo mentre il giovane è stato sbalzato riportando ferite serie (trauma cranico e rottura del femore)

Il giovane è stato portato immediatamente all’ospedale. Sul posto per i rilievi una pattuglia della Polizia Locale del distretto Vicenza Ovest e per i soccorsi un’ambulanza del Suem 118 proveniente dall’ospedale di Arzignano.