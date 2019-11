Arzignano, sciopero alla Smurfit Kappa per esuberi e licenziamenti “unilaterali”

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

E’ in corso stamattina uno sciopero con sit-in alla Smurfit Kappa di Tezze di Arzignano, multinazionale che produce elementi in carta e cartone per il packaging.

SLC Cgil e Uilcom Uil (categorie dei lavoratori del settore cartotecnico) con le Rsu hanno organizzato uno sciopero di un turno per la decisione unilaterale dell’azienda che ha previsto di licenziare 4 lavoratori a causa dell’automatizzazione di un procedimento nella linea produttiva. I sindacati SLC Cgil e Uilcom chiedono la ricollocazione dei lavoratori esclusi dalla linea produttiva.

“Fino a ieri si trattava di un annuncio che aveva fatto scattare da parte sindacale la protesta e la procedura legale per lo sciopero – si legge nel comunicato stampa dei Sindacati – proprio giovedì 14 novembre invece l’epilogo: la direzione aziendale ha invitato i 4 lavoratori in esubero a lasciare l’azienda con lettera di licenziamento. E pare che per lunedì (oggi ndr) la direzione abbia ordinato la serrata. Se così fosse la battaglia sindacale diverrebbe incandescente”.