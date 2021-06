Arzignano: pacchi dono da Coldiretti alla Parrocchia

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

“La solidarietà è tra i valori che Coldiretti considera da sempre centrale nella propria azione, al fianco dei cittadini per la comunità. Appartiene al mondo contadino, infatti, la capacità di donare ciò che si ha per garantire la vita ed il benessere”. Con queste parole Coldiretti Vicenza commenta la consegna di due pacchi solidali, avvenuta nei giorni scorsi, nelle mani di don Mariano della Parrocchia di Arzignano.

“Solo nel Vicentino abbiamo consegnato centinaia di pacchi per le persone in stato di bisogno – spiega Coldiretti Vicenza – e questo semplice gesto di generosità, con prodotti rigorosamente made in Italy, ha consentito di alleviare un po’ la sofferenza di famiglia che, a seguito del Covid-19 hanno visto ulteriormente ridotto il proprio potere d’acquisto”.

Così nei giorni scorsi Coldiretti Vicenza ha consegnato a don Mariano della Parrocchia di Arzignano due pacchi solidali contenenti prodotti alimentari di prima necessità, rigorosamente made in Italy.

Ogni pacco contiene oltre 50 kg di prodotti 100% Made in Italy, tra cui pasta e riso, Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci, stinchi, prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi.

“Abbiamo voluto dare un segno tangibile della solidarietà della filiera agroalimentare italiana verso le fasce più deboli della popolazione, più colpite dalle difficoltà economiche – conclude Coldiretti Vicenza – per far sì che questa esperienza diventi un impegno strutturale che aggiunge valore etico alla spesa quotidiana dei vicentini”.

Nella foto: la consegna dei due pacchi solidali a don Mariano della Parrocchia di Arzignano