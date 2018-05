ARZIGNANO – Incontro sul maltrattamento invisibile: dalla parte dei minori

“Il maltrattamento invisibile – Quando i minori subiscono violenza a scuola, in famiglia e in altri ambienti. Come aiutare e prevenire?”. E’ questo il titolo di un incontro organizzato dal Comune di Arzignano, nell’ambito del progetto reti di Comunità e in collaborazione con l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. L’incontro si terrà stasera giovedì 24 maggio presso il Centro Ricreativo Anziani A. Mastrotto in via dei Cappuccini 12 ad Arzignano ed è aperto a genitori, docenti, animatori/educatori,operatori e volontari.

Interverranno: l’assessore al Sociale e vicesindaco Alessia Bevilacqua, il sostituto commissario della Polizia di Stato responsabile della seconda sezione della Squadra Mobile di Vicenza, Roberto Minervini, il consulente educativo e formatoreMarco Maggi e la sociologa e giudice onorario presso il Tribunale per i minori di Bologna Elena Buccoliero.

L’incontro affronterà il delicato tema della sofferenza del bambino, la sofferenza indispensabile (determinata dal normale adattamento alla vita e alla realtà) e inevitabile (legata al lutto in famiglia o alla malattia), ma anche quella che si può evitare, causata dall’ignoranza, dall’ indifferenza, dall’incapacità dell’adulto di ascoltare, di capire, di essere attento e vicino nei confronti del bambino. Una sofferenza è causata inoltre dalla trascuratezza, dalla violenza psicologica e fisica dell’adulto nei confronti del bambino. L’incontro formativo si vuole occupare di questo tipo di sofferenza e in particolare del maltrattamento ai danni dei minori. In Italia sono centomila i minori maltrattati presi in carico dai servizi sociali. Un dato drammatico, anche perché non rispecchia l’effettiva situazione reale che, considerando il sommerso, potrebbe essere molto più grave.

“Prosegue l’attività di formazione e coinvolgimento su tematiche importanti che riguardano i minori da parte dell’assessorato al Sociale” dichiara l’assessore e vicesindaco Alessia Bevilacqua. “Questo incontro può dare informazioni e strumenti utili ai genitori, ma anche agli insegnanti e alla cittadinanza su quali sono i segnali di maltrattamento, sul come interpretarli e, sull’importanza di non sottovalutarli, ma anche non confonderli o male interpretarli. Ritengo questi incontri importanti –aggiunge Bevilacqua-anche perché la cronaca locale e nazionale ci propone, purtroppo quotidianamente, casi di maltrattamenti nei confronti delle fasce più fragili della popolazione e i minori sono una di queste”. “E’ un tema delicatissimo –dichiara il sindaco Giorgio Gentilin-e l’incontro promosso dal Comune mette a confronto chi opera nel campo sul fronte della giustizia, delle forze dell’ordine, sociologico e psicologico. Invito genitori e operatori che lavorano con il mondo dei minori a partecipare perché potranno ricavarne strumenti di analisi del fenomeno importanti, che potrebbero essere fondamentali nel rilevare casi di maltrattamento”.