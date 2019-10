ARZIGNANO – Furto e tentato furto in due negozi del centro

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Doppio furto in pieno giorno ieri ad Arzignano da parte di due individui a bordo di una moto di grossa cilindrata che si è data poi alla fuga.

Il primo alla Cartolibreria 2000, in piazza Marconi 25 poco prima delle 15 e il secondo al negozio ‘Intimissimi’ al numero 8. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri che si sono messi sulle tracce dei malviventi.

In base alle prime informazioni alla Cartolibreria 2000 i ladri avrebbero portato via qualche centinaio di euro. I ladri avrebbero agito in modo rapido e la chiusura della saracinesca da parte del proprietario, allertato dall’allarme tramite smartphone, sarebbe avvenuta a colpo effettuato.

Subito dopo si sono diretti al negozio ‘Intimissimi’ cercando di entrare con un piede di porco e poi a spallate. Il colpo in questo caso non è riuscito