ARZIGNANO – Consiglio di Bacino, rispettati gli equilibri di bilancio

Nel corso dell’ultima assemblea del Consiglio di Bacino dello scorso 24 luglio, il presidente Giorgio Gentilin, ha dato atto che i programmi previsti in sede di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018 sono in fase di attuazione ed ha preso atto che, secondo la valutazione e le stime sulla situazione finanziaria, risultano rispettati gli equilibri di bilancio. Non risulta quindi necessario adottare alcun provvedimento per il ripristino del pareggio o per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio. “Una nuova disposizione che ha modificato l’articolo 193 del TUEL 267/2000 impone agli enti di eseguire entro il 31 luglio le necessarie verifiche nel corso della gestione al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio” -dichiara il presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, Giorgio Gentilin. “Con la necessità di garantire, sia in sede previsionale sia negli atti di variazione di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa e a decorrere da questo esercizio ha anticipato tale termine al 31 luglio. L’attenta gestione dell’ente, strategico nelle politiche d’ambito –conclude il presidente- ci permette quindi di proseguire in tranquillità il nostro lavoro”.