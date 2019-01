ARZIGNANO – Calce in strada, traffico in tilt in zona industriale

Disagi ad Arzignano stamane in zona industriale intorno alle 10.30 in seguito alla caduta in strada di una parte di carico di un camion che trasportava calce. Una quindicina di sacchi probabilmente male assicurati al mezzo, sono finiti sulla sede stradale nel momento in cui il camion ha impegnato una curva all’altezza della rotatoria fra via del Commercio e via dell’Industria. La strada è diventata così, di fatto, impercorribile.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. Immediatamente sono stati impegnati mezzi comunali per un sommario recupero del materiale. Successivamente è intervenuta “Sicurezza Ambiente Spa” per la pulizia definitiva. Molti disagi al traffico anche se il pronto intervento di carabinieri e polizia locale ha permesso di risolverli in breve tempo.