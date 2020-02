ARZIGNANO – 1000 alberi per i cittadini: aperte le prenotazioni

Prende corpo anche ad Arzignano il progetto “Beleafing”, una ambiziosa iniziativa ambientale che si inserisce nell’ambito delle iniziative del PAESC, Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima approvato dal Comune di Arzignano.

Proprio in virtù di questo progetto sono state coinvolte le aziende del territorio, le quali hanno dimostrato particolare attenzione a quelle maggiormente sensibili ai temi ambientali, donando le piante che ora sono a disposizione dei cittadini. Le piante sono state selezionate dalla stessa start-up, di concerto con il Comune.

Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore al Decoro e ai Parchi Lovato: “Invitiamo i cittadini a scegliere e prenotare gli alberi entro il 4 marzo. E’ un grande progetto di riforestazione urbana e una grande opportunità per rendere migliore la nostra città. Il Comune di Arzignano ha già prenotato 300 alberi, 70 dei quali saranno piantati nel Parco dello Sport”

Le piante potranno essere prenotate anche da altri cittadini della Valle del Chiampo nelle prossime settimane.

Grazie a questo progetto, finanziato grazie al contributo della Sicit è iniziata ad Arzignano la campagna di distribuzione di ben 1000 alberi. Le prenotazioni per questa prima fase si possono fare entro il 4 marzo e le piante saranno distribuite ai cittadini sabato 7 marzo, durante una due giorni ecologica (6-7 Marzo) in concomitanza con l’iniziativa “Mi illumino di meno” con lo slogan “spegni una luce, pianta un albero”.

Il Comune di Arzignano ha già prenotato 300 alberi, per 70 dei quali è prevista la messa a dimora nel Parco dello Sport.

Si può scegliere fra 8 specie diverse, quella che più si addice alle esigenze del cittadino. Le piante sono suddivise in macro categorie e di ogni pianta si scoprire la peculiarità collegandosi al sito www.beleafing.com. Sempre nel sito si possono prenotare le piante.

Saranno distribuite 4 specie di Alberi non caducifoglie (Carpino bianco, Leccio, Ligustro giapponese, Roverella) e 4 specie di alberi di interesse apistico (Castagno, Ciliegio selvatico, Corniolo, Tiglio selvatico).