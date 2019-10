Anti-degrado: ordinanza del Prefetto: “Campo Marzo vietato ai denunciati”

Incontro questa mattina in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza dedicato alla situazione di Campo Marzo, dopo il servizio televisivo su “Striscia la notizia” che ha amplificato la questione a livello nazionale.

Alla presenza del sindaco e dei comandanti delle forze dell’ordine, il Prefetto ha annunciato una serie di iniziative per scoraggiare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, con interventi rivolti non solo agli spacciatori, ma anche ai consumatori.

La decisione più rilevante, insieme all’impegno ad un costante coordinamento degli interventi da parte di carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato e locale, riguarda la firma di un’ordinanza prefettizia sperimentale che durerà tre mesi e che prevede la possibilità di emettere i cosiddetti Daspo nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in operazioni legate al mondo della droga.

I provvedimenti restrittivi anche legati all’inottemperanza del divieto di recarsi in luoghi prestabiliti (Campo Marzo e vie limitrofe attorno a tutto il perimetro del parco) sarà esteso tanto agli spacciatori quanto agli acquirenti.

L’ordinanza si è resa necessaria per, si legge: “Restituire l’area di Campo Marzo, della Stazione Ferroviaria e di quella delle corriere oltre che le relative viabilità contermini alla fruizione della popolazione rappresentata anche in parte significativa da popolazione scolastica e minori oltre che nuclei familiari”. E prosegue: “Si dispone il divieto di stazionare nelle aree di Campo Marzo e delle adiacenti Stazione ferroviaria e Stazione delle Corriere, come anche della viabilità immediatamente contermine consistente nelle seguenti strade, ai soggetti che ne impediscano l’accessibilità e la fruizione con comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione delle aree medesime: di viale Eretenio – viale Roma – viale Venezia – piazzale Bologna – via Milano. Sarà considerato responsabile di tali comportamenti chiunque sia stato denunciato dalle forze di polizia per il compimento di attività illegali nelle aree in questione in materia di stupefacenti ai sensi degli artt. 73, 74 DPR 309/’90, in materia di reati contro la persona ai sensi degli artt. 581, 582, 588, 590 c.p. o in materia di danneggiamento di beni ai sensi dell’art. 635 c.p.. Sarà parimenti ritenuto responsabile di comportamenti incompatibili chiunque sia identificato in compagnia di uno dei soggetti destinatari delle denunce di cui al periodo precedente”