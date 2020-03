ANCHE A NOVENTA VICENTINA MASCHERINE IN DISTRIBUZIONE

Il Sindaco di Noventa Vicentina Mattia Veronese comunica l’inizio della distribuzione delle mascherine alla popolazione:

“Comunico che oggi, martedì 24 marzo, sono arrivate una prima parte delle mascherine consegnate dalla Regione del Veneto a tutti i Comuni. Nei prossimi giorni dovrebbero esserne consegnate altre ma non abbiamo certezza del quantitativo esatto destinato al nostro Comune. A tal proposito, in accordo con i responsabili dei gruppi di Protezione civile locali, si è deciso di distribuirne due per ogni nucleo familiare con il “porta a porta”. Già oggi un gruppo di volontari ha cominciato a suddividerle ed organizzare la consegna. La distribuzione a cura della Protezione civile e volontari autorizzati dal Comune inizierà giovedì 26 marzo. Nel frattempo, come già precedentemente comunicato, anche grazie alla generosità di alcune aziende del territorio e privati, sono già state consegnate e sono in fase di ulteriore consegna mascherine alla nostra Casa di riposo, alla Fondazione Stefani, al personale e docenti in servizio delle nostre scuole, ai dipendenti comunali, alle Forze dell’ordine, alla Parrocchia e ai volontari della Protezione civile. Ringrazio veramente di cuore per questi gesti di generosità e già da ora voglio ringraziare i tanti volontari che si sono resi disponibili per questa emergenza. Ricordo che abbiamo istituito il servizio di consegna spesa e farmaci a domicilio per anziani e nuclei familiari con presenza di persone fragili (un servizio che va ad integrare il nostro ordinario servizio domiciliare comunale che prosegue con regolarità). La nostra comunità dimostra di essere solidale e forte soprattutto in questi momenti particolarmente difficili. Dobbiamo essere orgogliosi come noventani delle nostre associazioni di volontariato. Assieme, uniti e con responsabilità usciremo da questa situazione ancora più forti. Avanti sempre!”