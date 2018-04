ALONTE – Schianto al distributore: due feriti e tanta paura

Stamane lungo la Strada Provinciale 125 San Feliciano in Comune di Alonte, all’altezza del distributore di carburanti “Erg” verso le ore 7:30 è avvenuto un incidente con feriti che poteva avere conseguenze ben più gravi: una vettura Audi A3 condotta da P.A. del 1995, residente a Sarego, marciando con direzione Noventa, mentre compieva manovra di sorpasso, è entrata in collisione con l’Opel Corsa condotta da P.R. del 1996 residente a Lonigo, il quale stava svolgendo manovra di svolta a sinistra per entrare nel distributore. A seguito dell’urto l’Audi finiva all’interno del distributore, fortunatamente senza collidere con le pompe di erogazione, ma andando a sbattere contro un’autovettura Volvo in sosta e senza nessuno a bordo, davanti al locale di vendita annesso al distributore, spostandola di qualche metro a causa dell’urto.

A seguito dell’urto i conducenti coinvolti venivano soccorsi da autolettiga SUEM Vicenza, e successivamente trasportati entrambi al Pronto Soccorso dell’ospedale di Arzignano, dove venivano dimessi con prognosi non grave.

Dato che entrambi i veicoli finivano la loro corsa dopo l’urto fuori carreggiata, non vi sono state ripercussioni per il traffico, salvo rallentamenti per i “curiosi”.

Per i rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Lonigo, che sta valutando eventuali violazioni del codice stradale nella dinamica del sinistro.