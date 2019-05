Allarme per un trattore rovesciato lungo la strada

Allarme ieri sera alle 22 circa per vigili del fuoco, suem 118, carabinieri, i quali sono stati allertati per un trattore rovesciato lungo la strada, che da Montecchio porta alla frazione di Sant’Urbano. Il trattore si trovava sotto il piano stradale in una zona di fitta vegetazione e poco visibile. Il personale dei pompieri della squadra di Arzignano ha controllato nei dintorni del trattore anche con una termocamera alla ricerca di qualche persona coinvolta, ma l’esito è stato negativo. Dopo qualche tempo attraverso le ricerche dei Carabinieri si è scoperto che l’incidente era avvenuto nella mattinata di venerdì senza danni al conducente.